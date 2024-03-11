МЗС Молдови викликає посла Росії через ймовірне відкриття виборчих дільниць у Придністров’ї

Міністерство закордонних справ Молдови викликало російського посла Олега Васнєцова у зв’язку з повідомленнями ЗМІ про те, що Росія планує відкрити виборчі дільниці у сепаратистському регіоні Придністров’я на виборах президента РФ 17 березня, йдеться у телеграмі відомства.

«Під час зустрічі російському дипломату буде повідомлено про позицію несхвалення рішення щодо відкриття виборчих дільниць Російської Федерації в Придністровському регіоні Республіки Молдова», – вказано у повідомленні.

Раніше у придністровських медіа з’явилася інформація, що 17 березня у регіоні відкриються шість виборчих дільниць, де можна буде проголосувати на виборах президента Росії.

Спікер парламенту Молдови, лідер проєвропейської партії PAS Ігор Гросу закликав Москву відмовитися від відкриття виборчих дільниць на території Придністров’я. Також міністр закордонних справ Міхай Попсой попередив, що «Кишинів вживатиме заходів для запобігання діям, які суперечать суверенітету Республіки Молдова».

Посольство РФ у Кишиневі повідомило, що громадяни Росії, які проживають або тимчасово перебувають у Республіці Молдова, можуть проголосувати лише на виборчій дільниці, яка розташована в консульському відділі посольства в центрі Кишинева. На сайті посольства про відкриття виборчих дільниць у Придністров’ї не повідомляли.

За даними російських медіа, на виборах президента Росії у березні 2018 року в Молдові було відкрито 27 виборчих дільниць. Три з них – на території Молдови, ще 24 – на території Придністров’я.

Голосування на виборах президента РФ відбудеться у Росії з 15 до 17 березня 2024 року.

Вибори в Росії незалежні спостерігачі й експерти зазвичай оцінюють як невільні й нечесні. Влада регулярно втручається у виборчий процес, ускладнює доступ для опозиції, створює переваги провладним кандидатам, у низці випадків йдеться і про прямі фальсифікації.