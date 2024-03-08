ISW: Кремль посилив увагу до відносин із Гагаузією, щоб використати її для дестабілізації Молдови

Кремль збирається використати молдовські регіони Придністров’я і Гагаузію, для гібридних операцій, спрямованих на дестабілізацію Молдови, заявив у своєму новому звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

«Кремль посилив увагу до відносин із автономним регіоном Молдови, Гагаузією після нещодавнього акцентування уваги на іншому проросійському регіоні Молдови, сепаратистському Придністров’ї, що продовжує вказувати на те, що Кремль сподівається використати обидва ці регіони для виправдання гібридних операцій, спрямованих на дестабілізацію і подальшу поляризацію Молдови напередодні переговорів про вступ країни до ЄС і президентських виборів у Молдові пізніше 2024 року», – йдеться в повідомленні.

Аналітики звернули увагу на зустрічі з російськими чиновниками проросійської очільниці Гагаузії Євгенії Гуцул. Зокрема, 6 березня вона зустрілася з президентом Росії Володимиром Путіним у Сочі, де Путін, як повідомляється, «пообіцяв підтримувати Гагаузію і гагаузький народ у захисті законних прав, повноважень і позицій на міжнародній арені».

Напередодні президентка Молдови Мая Санду попередила, що Москва не зупиниться, якщо переможе в Україні, і погрожуватиме решті Європи. Вона сказала про це, підписавши 7 березня ключовий двосторонній договір про оборону й співпрацю з Францією.

Перед поїздкою до Франції Санду заявила, що Москва планує підірвати стабільність Молдови і зірвати її інтеграцію до Європейського союзу.

5 березня Служба розвідки і безпеки Молдови (SIS) оприлюднила попередження про те, що Росія планує кроки для дестабілізації країни, яка прагне позбутися багаторічного впливу Москви і стати членом ЄС. Голова SIS Александру Мустята заявив, що його відомство отримало «певні дані» про дії, заплановані на цей і наступний рік, які можуть поставити під загрозу вступ Молдови до ЄС і повернути її до сфери впливу Росії.

За прозахідної президентки Маї Санду, яка прийшла до влади після перемоги над підтримуваним Москвою Ігорем Додоном у листопаді 2020 року, Молдова твердо стала на європейський шлях, рішуче засудивши вторгнення Росії в Україну.

У 2022 році Кишинів отримав запрошення на відкриття переговорів про членство в ЄС і має провести цього року загальнонаціональний референдум щодо приєднання до блоку.

Президентські й парламентські вибори також заплановані на кінець цього року, і Санду планує балотуватися на другий термін. Її партія PAS набрала понад 40 відсотків голосів на місцевих виборах і є лідером на парламентських виборах.