Кримінальна справа проти Пригожина не закрита, місце його перебування невідоме

Станом на ранок 26 червня кримінальна справа про організацію збройного заколоту (стаття 279 російського Кримінального кодексу) стосовно очільника угруповання «Приватна військова компанія Вагнера» Євгена Пригожина не припинена, її далі розслідує слідче управління ФСБ Росії. Про це першим написало видання «Коммерсант», а згодом підтвердили російські державні інформагенції.

Про те, що справу проти Пригожина буде закрито, заявляв увечері 24 червня речник президента Росії Дмитро Пєсков. Офіційно Генпрокуратура не оголошувала про таке рішення.

Крім заяви про припинення переслідування Пригожина, речник Путіна також казав, що ватажок «вагнерівців» «піде в Білорусь» згідно з домовленостями між Володимиром Путіним та Олександром Лукашенком.

Де саме перебуває Пригожин зараз, невідомо. Від нього жодних нових даних немає від вечора суботи, 24 червня. Його остання публічна поява також датована вечором суботи, коли очільник «вагнерівців» залишав штаб Південного військового округу в Ростові-на-Дону.

Пресслужба Пригожина востаннє оприлюднювала звукове повідомлення свого роботодавця о 20:25 24 червня. Саме в цьому аудіо очільник угруповання сказав, що «ПВК Вагнера» розвертає колони і повертається в свої «польові табори».

За словами речника президента Росії Дмитра Пєскова, «влада РФ не переслідуватиме тих «вагнерівців», які взяли участь у заколоті, враховуючи їхні фронтові заслуги». Частина бійців приватної військової компанії, «яка спочатку відмовилася брати участь у «поході» Пригожина, підпише контракти з Міноборони», уточнив речник Путіна.