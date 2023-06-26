У всіх регіонах Росії скасували режим «контртерористичної операції»

Російська столиця Москва 26 червня скасувала режим так званої «контртерористичної операції» (КТО), який вона запровадила на 24 червня, коли найманці угруповання «Приватна військова компанія Вагнера» погрожували штурмом міста.

Мер міста Сергій Собянін повідомив про це рішення в своєму телеграм-каналі, подякувавши москвичам за «спокій і розуміння» під час кризи.

«Випускний для школярів проведемо 1 липня», – додав Собянін.

Так само 26 червня про скасування режиму КТО у Воронезькій області оголосило регіональне управління Федеральної служби безпеки.

Раніше про скасування такого ж режиму оголосили і в інших російських регіонах, де діяли найманці угруповання «ПВК Вагнера».

Пізно ввечері 24 червня речник президента Росії Дмитро Пєсков оголосив, що кримінальне провадження щодо керівника приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина закривають, а сам він «піде в Білорусь» згідно з домовленостями між Володимиром Путіним та Олександром Лукашенком.

Прессекретар запевнив, що йому «невідомо, ким працюватиме Пригожин після того, як він піде в Білорусь».

За словами Пєскова, «влада РФ не переслідуватиме тих «вагнерівців», які взяли участь у заколоті, враховуючи їхні фронтові заслуги». Частина бійців приватної військової компанії, «яка спочатку відмовилася брати участь у «поході» Пригожина, підпише контракти з Міноборони», уточнив речник Путіна.