У Росії поширили перше після заколоту відео з міністром оборони Сергієм Шойгу

Міністерство оборони Росії опублікувало відео, на якому очільник цього відомства Сергій Шойгу, як стверджується, відвідує передовий пункт управління угруповання військ «Захід». Це перша поява Шойгу на публіці після заколоту, організованого ватажком угруповання «ПВК Вагнера» Євгеном Пригожиним.

Згідно з повідомленням відомства, Шойгу заслухав доповідь командувача угруповання генерал-полковника Євгена Никифорова, провів нараду з командирами та поставив їм бойові завдання.

Коли саме було зняте відео та коли відбулася поїздка, невідомо.

Від Євгена Пригожина жодних нових даних немає від вечора суботи, 24 червня. Його остання публічна поява також датована вечором суботи, коли очільник «вагнерівців» залишав штаб Південного військового округу в Ростові-на-Дону.

Пресслужба Пригожина востаннє оприлюднювала звукове повідомлення свого роботодавця о 20:25 24 червня. Саме в цьому аудіо очільник угруповання сказав, що «ПВК Вагнера» розвертає колони і повертається в свої «польові табори».

Пізно ввечері 24 червня речник президента Росії Дмитро Пєсков оголосив, що кримінальне провадження щодо керівника приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина закривають, а сам він «піде в Білорусь» згідно з домовленостями між Володимиром Путіним та Олександром Лукашенком.

Прессекретар запевнив, що йому «невідомо, ким працюватиме Пригожин після того, як він піде в Білорусь».

За словами Пєскова, «влада РФ не переслідуватиме тих «вагнерівців», які взяли участь у заколоті, враховуючи їхні фронтові заслуги». Частина бійців приватної військової компанії, «яка спочатку відмовилася брати участь у «поході» Пригожина, підпише контракти з Міноборони», уточнив речник Путіна.