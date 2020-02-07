До заарештованого в окупованому Сімферополі активіста Приходька не пускають священика – адвокат

Заарештованому в анексованому Росією Криму проукраїнському активісту Олегу Приходьку продовжують відмовляти в побаченнях зі священиком – архієпископом Кримської єпархії ПЦУ Климентом. Про це кореспонденту проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії розповів адвокат активіста Назім Шейхмамбетов. За його словами, це вже третя відмова.

«В кінці січня ми отримали відмову у відвідуванні священнослужителем Олега Приходька. Раніше відмову слідство мотивувало тим, що організація, від якої відправляє службу Климент, не зареєстрована. Далі ми надали відповідні документи. Цього разу вони мотивували відмову тим, що не можуть дозволити побачення з огляду на те, що ведуться оперативно-розшукові та слідчі заходи, тому зустріч з третіми особами може спричинити розголошення інформації, яка може зашкодити слідству», – розповів Шейхмамбетов.

Адвокат зазначив, що питання зустрічі Приходька і архієпископа Климента в СІЗО намагалися також вирішити через офіс українського омбудсмена.

«З нами виходила на контакт уповноважена з прав людини Верховної Ради України Людмила Денисова і вона на своєму рівні, наскільки мені відомо, направляла відповідне звернення Тетяні Москальковій (російський омбудсмен – ред.), однак питання досі не вирішене», – додав Шейхмамбетов.

На думку адвоката, візит священнослужителя міг би поліпшити емоційний стан його підзахисного.

«Коли людина знаходиться в такому становищі, питання віри і релігії загострюється і, безумовно, якби така зустріч відбулася, це б трохи емоційно заспокоїло Олега Аркадійовича. Все-таки, якби зайшов священнослужитель, це б психологічно підбадьорило його», – вважає Шейхмамбетов.

Раніше в підконтрольному Росії Київському районному суді Сімферополя продовжили арешт Приходькові. Він буде перебувати в СІЗО до 10 квітня.

16 січня стало відомо, що Приходьку висунули нове звинувачення в «незаконному придбанні, передачі, збуті, зберіганні, перевезенні або носінні вибухових речовин або вибухових пристроїв».

Адвокат Назім Шейхмамбетов повідомив 5 лютого, що Олега Приходька також звинуватили в плануванні вибуху в будівлі генерального консульства Росії у Львові.

Приходька затримали 10 жовтня 2019 року. Російська ФСБ звинуватила його в підготовці до терористичного акту і незаконному виготовленні вибухових речовин.

Прокуратура Автономної Республіки Крим почала кримінальне провадження за статтею «незаконне позбавлення волі» через арешт активіста в анексованому Криму.