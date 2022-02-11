Білоруси повідомляють, що прикордонники не пускають їх до України

Кілька громадян Білорусі, які їхали чи летіли до України, повідомили білоруську службу Радіо Свобода, що зіткнулися з певними проблемами на кордоні. Їх не пускали на українську територію або ж пильно оглядали чи опитували.

Зокрема, білоруску Уляну, сьогодні українські прикордонники не пустили до Києва. Вона прилетіла рейсом Ryanair з Вільнюса до Києва, аби забрати свої речі. Дівчина до літа 2021 року жила в Києві, мала тимчасовий дозвіл на проживання.

«У київському аеропорту повз мене пройшов прикордонник із купою білоруських синіх паспортів. Незабаром мій паспорт опинився в цій купі. Нас, білорусів, відвели вбік, прикордонники нас «охороняли», їх було багато, близько сорока. Сказав чекати. До кабінету викликали по одному. Ставили багато запитань, часто абсурдних», – розповіла дівчина.

Вона навела приклад іншого молодого чоловіка з Білорусі, який пояснив, що прилетів до дівчини, на що прикордонники вимагали надати спільне фото з нею та її дані.

«Людей запитували: а чим ви поїдете з аеропорту до Києва? Чому автобусом, а не електричкою? Чому ви не знаєте, як звідми їхати? Начальник мене запитав, чому я сама приїхала по речі, чому друзі мені їх не надіслали», – розповіла Уляна.

Вона додає, що ставлення було «неприємне»: білорусів нікуди не пускали, не давали води. Зрештою представниця прикордонної служби повідомила Уляні, що її вирішили не пускати в Україну нібито через брак обґрунтувань мотивів приїзду.

«Я спитала, як можу довести достатньо. Але вона сказала, що не буде обговорювати це зі мною. Пропозиція така: чи я лечу назад до Вільнюса сьогодні власним коштом, чи через два дні – коштом авіакомпанії. Мене провели до транзитної зони. Там така своєрідна атмосфера насправді. Ані води, ані їжі, мабуть, треба спати на підлозі, грає східна музика… Можливо, я полечу сьогодні власним коштом», – додала Уляна.

У тематичних Телеграм-групах про поїздки чи переїзд до України з Білорусі пишуть, що пильне спостереження за білорусами пов’язане з військовими навчаннями.

«Відмовляють тим, хто викликав підозру. Скоріш за все, у них є якийсь план. Навчання до 20 лютого. Не панікуйте», — написала українська компанія, яка допомагає білорусам з виїздом для лікування.

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Ще один читач Радіо Свобода сьогодні зіткнувся з пильною увагою до білорусів з боку українських прикордонників, коли їхав автобусом до Львівської області на лікування.

«Загалом проходили український кордон шість годин. Частково причиною було те, що перед нами були інші автобуси, їх довго перевіряли. Але також, починаючи з 22 години 10 лютого, українським прикордонникам доручено ближче спілкуватися з туристами з Білорусі. У нашому випадку всі чоловіки молодого та середнього віку по черзі заходили до кабінету, де прикордонники ставили питання: з якою метою ви їдете в Україну, чи маєте ви якийсь стосунок до військових, ким працюєте, коли ви востаннє були в Україні, чи притягалися до кримінальної відповідальності», – сказав білорус.

Він зазначив, що в його випадку розмова була в досить нейтральному тоні, «агресії з боку прикордонників» він не відчував.

«Хлопці-підлітки, як і літні чоловіки, їх взагалі не цікавили, жінки також, з ними взагалі не розмовляли. Далі була стандартна процедура паспортного контролю, з довідками про щеплення та ПЛР-тестами, і в результаті нас пропустили в Україну», – додав співрозмовник.

Радіо Свобода звернулося до Державної прикордонної служби України по коментар щодо ситуації. Публічно Держприкордонслужба її не коментувала.

У Білорусі 10 лютого розпочалися спільні з Росією військові навчання «Союзна рішучість-2022». Під час десятиденних маневрів збройні сили двох країн відпрацюють завдання щодо відбиття гіпотетичної агресії країн Заходу та України проти Білорусі та Росії, а також щодо протидії тероризму та захисту інтересів Союзної держави, повідомило Міноборони Росії.