«Навряд допоможе»: прикордонники про підрив військами РФ прикордонної дороги на Чернігівщині

Російські війська підірвали дорогу на стику кордонів України, Білорусі та Росії – цю інформацію підтвердила Державна прикордонна служба України 31 травня.

«Рубрика від «Київ за три дні» до «Підриваємо дороги, щоб нас не захопили». Росіяни підірвали дорогу у Чернігівській області на стику кордонів України, Білорусі та Росії… хоча навряд їм це допоможе», – заявила пресслужба ДПСУ.

Раніше, як повідомляла білоруська служба Радіо Свобода, російські пропагандистські канали поширили відео з підривом дороги, що вела до пам’ятника «Три сестри», встановленого в 1975 році, на місці зіткнення кордонів України, Росії та Білорусі. У повідомленнях дорогу назвали «танконебезпечним напрямком», яку нібито могли використати українські війська.

Представники міжнародної волонтерської спільноти GeoConfirmed підтвердили місце падіння – біля пам’ятника поблизу села Сеньківка Чернігівської області. Однак точно визначити масштаби руйнування дороги з цього відео неможливо.

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Щонайменше кілька десятків добровольців, які декларували свою належність до РДК та Легіону «Свобода Росії», 22 травня увійшли на територію Грайворонського міського округу Бєлгородської області Росії. Вони захопили російський прикордонний пункт і перебували в кількох населених пунктах міського округу. Російська влада понад добу не контролювала частину території округу, в Бєлгородській області був оголошений режим контртерористичної операції.