Пристайко їде у Вашингтон у лютому

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявляє, що їде до США наприкінці лютого. Про це міністр повідомив 6 лютого в Києві, відповідаючи на питання кореспондента Радіо Свобода.

За його словами, під час візиту він відвідає Нью-Йорк, де на засіданні Генасамблеї ООН буде говорити про Крим і конфлікт на Донбасі, а також Вашингтон, де, зокрема, матиме зустріч у Держдепартаменті й Конгресі, а також відвідає зібрання послів України на американському континенті.

У Державному департаменті наразі офіційно не повідомляли про візит Пристайка.

Наприкінці січня в Україні з візитом перебував державний секретар США Майк Помпео. Під час зустрічі з ним президент України Володимир Зеленський висловив готовність здійснити офіційний візит до Сполучених Штатів, якщо матиме «важливі» теми для переговорів із президентом Дональдом Трампом.

Таким чином Зеленський відповів на запитання журналіста щодо того, чи він зацікавлений у такому візиті і чи не є умовою для нього розслідування в Україні діяльності сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена. Байден також є одним із потенційних противників Трампа на прийдешніх президентських виборах. Саме спроби Трампа сприяти відкриттю розслідування проти Гантера Байдена стали приводом для початку процедури його імпічменту.

Президент України сказав, що закордонні візити повинні, на його думку, бути виправдані, і що він радиться із міністром закордонних справ Вадимом Пристайком щодо їхньої доцільності.