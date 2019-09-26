Пристайко провів «гарну зустріч» з угорським колегою Сійярто

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко повідомив, що 26 вересня зустрівся з колегою з Угорщини Петером Сійярто.

«Домовились про контакт на найвищому рівні ближчим часом. Сподіваюсь, що ця зустріч відкриє шлях для вирішення існуючих непорозумінь у наших сусідських відносинах», – написав український міністр у твітері.

Відносини України і Угорщини впродовж останніх років є напруженими. Вони зіпсувалися після ухвалення у вересні 2017 року українського закону про освіту, який, на думку Будапешта, обмежує права українських угорців, що живуть на Закарпатті (закон передбачає, серед іншого, ширше впровадженням української державної мови, включно у навчальних закладах національних меншин).

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вважає можливим поліпшення відносин після перемоги на президентських виборах в Україні Володимира Зеленського.