У Туркменистані старшокласників попередили про достроковий призов в армію

Старшокласників у Туркменистані, які досягли 18-річного віку, попередили, що їх покличуть на строкову службу до війська вже у травні – до закінчення школи. Як передає Туркменська служба Радіо Свобода Радіо Азатлик, відповідні попередження отримали учні деяких регіонів країни. І хоча влада не коментує такі рішення, відповідна практика мала місце і раніше. Батьки старшокласників неодноразово зверталися до чиновників з проханням почекати, поки учні закінчать школу перед тим, як забирати їх в армію.

Повідомляється, що молодих людей сповістили про те, що атестати про повну загальну середню освіту їм вручать після того, як вони відслужать і повернутися з армії.

Навчальний рік в середніх школах Туркменистану щорічно закінчується 25 травня, випускні іспити проводять 7 червня, а вже потім випускникам вручають свідоцтва про закінчення школи.

Якщо 18-річних осіб заберуть в армію у травні, то це означає, що вони можуть пропустити приблизно два місяці навчального процесу. За законодавством Туркменистану, під військовий призов підлягають громадяни чоловічої статі віком від 18 до 27 років без права на звільнення чи відстрочку. У Туркменистані призов на строкову військову службу проводять двічі на рік з 1 квітня до 30 червня та з 1 жовтня до 31 грудня.