Уряд повторно схвалив проєкт постанови Ради щодо захисту прав вірян кримської єпархії ПЦУ – Климент

Кабінет міністрів України на засіданні в середу повторно схвалив проєкт постанови Верховної Ради щодо захисту прав вірян Кримської єпархії Православної церкви України на анексованому півострові.

«У ці дуже складні для нашої держави дні уряд України ухвалив доленосне рішення, коли вчергове розглянув цю постанову. Дуже вдячний за цю увагу», – прокоментував рішення в коментарі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент.

Він закликав народних депутатів проголосувати за цю постанову.

«Звертаюся до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова і депутатів: після того, як уряд зробив все, щоб ухвалити цю постанову, відповідальність за подальшу долю Кафедрального собору в Сімферополі, єдиного духовного осередку в Криму, лежатиме на кожному з депутатів. Прошу відкинути амбіції, особисту неприязнь, яка вирує у Верховній Раді, і ухвалити цю постанову», – сказав Климент.

Раніше цей проєкт постанови вже ухвалював минулий уряд на чолі з Олексієм Гончаруком, але був відкликаний у зв’язку з процедурними нормами через зміну уряду.

Кабінет міністрів України на початку березня постановив передати з комунальної в державну власність собор святих рівноапостольних князів Володимира і Ольги Кримської єпархії Православної церкви України (ПЦУ) в Сімферополі. Російська влада анексованого Криму наказала «звільнити приміщення» цього собору. У російському «Міністерстві майна Криму» пояснили це закінченням терміну дії договору з єпархією УПЦ КП, яка перейшла у створену Православну церкву України.