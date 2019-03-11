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11 Березень 2019, Київ 14:13
Новини | Міжнародні

Екс-лідер Каталонії Пучдемон планує балотуватися до Європарламенту

56-річний Пучдемон живе у вигнанні в Бельгії

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Колишній сепаратистський лідер Каталонії Карлес Пучдемон заявляє, що планує балотуватися до Європейського парламенту на виборах 26 травня як кандидат від сепаратистського альянсу під назвою JuntsxCat.

«Настав час зробити новий крок до надання міжнародного звучання праву Каталонії на самовизначення: прямо з серця Європи – до всього світу», – написав Пучдемон у Twitter 10 березня.

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56-річний Пучдемон живе у вигнанні в Бельгії. Він втік до Брюсселя після невдалої спроби Каталонії відокремитися від Іспанії. Наразі Пучдемону вдавалося уникати спроб Мадрида з його екстрадиції.

Поки що невідомо, чи Іспанія зможе заблокувати кандидатуру Пучдемона на виборах до Європарламенту.

Уряд соціалістів намагається залишитися при владі в Іспанії, на кінець квітня заплановані загальні вибори.

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