На одному з пунктів перетину закриють в’їзд до Польщі для автобусів до 2027 року – митниця

Державна митна служба 10 червня попереджає про тимчасове обмеження руху через пункт пропуску «Шегині – Медика» на кордоні з Польщею.

Відомство посилається на інформацію митної адміністрації Польщі, за якою на цьому пункті з 15 червня починаються ремонтні роботи автобусної смуги руху на в’їзд до сусідньої країни.

«За попередньою інформацією, роботи триватимуть до листопада 2027 року. У зв’язку з проведенням ремонту пропуск автобусів з України до Польщі через пункт пропуску «Шегині – Медика» на цей період здійснюватися не буде», – заявляє митниця.

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Водночас автобуси з Польщі до України будуть рухатися в штатному режимі.

Митниця просить перевізників врахувати цю інформацію під час планування маршрутів.

За даними ДПСУ, всього на українсько-польському кордоні зареєстровано 18 пунктів пропуску і пунктів контролю, зокрема дев’ять автомобільних пунктів пропуску.