За добу до пунктів обігріву в Україні звернулися 804 людини – ДСНС

Протягом минулої доби, 16 січня, до пунктів обігріву звернулися 804 людини, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Від початку прогнозованого зниження температурних показників, рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в регіонах розпочали свою роботу пункти обігріву. Це зроблено з метою недопущення випадків обмороження та загибелі людей. Так, станом на 17 січня, місцевими органами влади у взаємодії з ДСНС розгорнуто 4 тисячі 836 пунктів обігріву, з них місцевим самоврядуванням – 4 802 стаціонарних пункти, а ДСНС – 34 мобільні пункти обігріву на базі наметів і транспортних засобів», – повідомили у ДСНС.

По всій території України від 15 січня переважає морозна погода, перед цим пройшли сильні снігопади.