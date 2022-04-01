Путін вірить, що має історичну місію, але це ілюзія – Юлія Тимошенко

Президент Росії Володимир Путін «глибоко вірить», що має «історичну місію» відтворити Радянський Союз. Про це в інтерв’ю телеканалу «Настоящее время» (створеному Радіо Свобода за участі «Голосу Америки») заявила лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко.

«Він готовий домагатися цього не лише політично, не лише економічно (використовуючи енергетичні інструменти, які в нього є), але він готовий, як показала сьогодні ситуація в Україні, в Придністров’ї, Грузії, в Абхазії, Осетії... повернути європейські країни в якесь минуле століття з усіма тими тюремними складовими, які були у Радянському Союзі», – наголосила Тимошенко.

Вона додала, що насправді це уявлення Путіна про свою місію, на її думку, є лише ілюзією.

31 березня у Білому домі заявили, що президента Росії Володимира Путіна ввели в оману його радники, які були занадто налякані, щоб сказати йому, наскільки погано йде війна в Україні і наскільки шкідливими були санкції Заходу,

Голова британської спецслужби Government Communications Headquarters GCHQ, яка займається радіоелектронною розвідкою, Джеремі Флеммінг також висловив думку, що Путін помилився в оцінці ситуації, ухвалюючи рішення розпочати війну.

З початку російського вторгнення Путін не часто з’являється на публіці. Перебіг бойових дій в Україні він коментував лише кілька разів, стверджуючи, що «операція йде за планом».