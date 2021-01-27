Путін попередив про «кінець цивілізації» в разі глобального конфлікту

Президент Росії Володимир Путін попередив про ризик потенційного глобального конфлікту і порівняв ситуацію у світі з 30-ми роками минулого століття. Про це російський лідер заявив 27 січня на онлайн-зустрічі «Давоські діалоги», організованій Всесвітнім економічним форумом. Путін виступав зі свого кабінету в Росії.

«Відбувається ослаблення міжнародних інститутів, множаться регіональні конфлікти, деградує і система глобальної безпеки... Як відомо, нездатність і неготовність вирішувати такі проблеми по суті в XX столітті обернулися катастрофою Другої світової війни. Звичайно, зараз такий глобальний, гарячий конфлікт, сподіваюся, в принципі неможливий. Дуже на це сподіваюся. Він означав би кінець цивілізації», – сказав Путін.

Щорічні збори Всесвітнього економічного форуму в Давосі у 2021 році відбудуться на початку літа, а не в січні, через коронавірусну пандемію. Про це повідомили організатори заходу.

У січні, коли ВЕФ традиційно проводить свій головний захід року в швейцарському гірському курортному містечку, організатори проводять онлайн-зустріч «Давоські діалоги». Під час них світові лідери обговорюють світові тенденції цього року.

Точну дату щорічних зборів ВЕФ 2021 року оголосять тоді, коли організатори переконаються у можливості виконати всі гарантії стосовно здоров’я і безпеки їхніх учасників.