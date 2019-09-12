Путін у Сочі приймає прем'єра Ізраїлю Нетаньягу

Президент Росії Володимир Путін у своїй резиденції на чорноморському курорті Сочі 12 вересня зустрінеться з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу. Зустріч відбудеться незадовго до запланованих на 17 вересня виборів до парламенту Ізраїлю.

Як ідеться в повідомленні офісу Нетаньягу, переговори підкреслять «посилення військової співпраці» між Ізраїлем та Росією, в тому числі в сирійській громадянській війні.

У заяві на сайті Кремля йдеться про те, що два лідери «обговорять подальший розвиток двосторонніх відносин» та обговорять ситуацію на Близькому Сході.

Права партія «Лікуд», представником якої є нинішній голова ізраїльського уряду, веде боротьбу з центристськими партіями на виборах до Кнесету 17 вересня. Значну роль у цих виборах можуть відіграти виборці, які мають зв’язки з Росією та іншими пострадянськими країнами.

У серпні Нетаньягу з дводенним візитом відвідав Україну, це був перший приїзд ізраїльського прем’єра в Україеу за два десятиліття.