Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
12 Вересень 2019, Київ 12:02
Новини | Міжнародні

Путін у Сочі приймає прем'єра Ізраїлю Нетаньягу

Лідери Ізраїлю та Росії Біньямін Нетаньягу (л) і Володимир Путін проводять зустрічі регулярно

Дивитись коментарі

Президент Росії Володимир Путін у своїй резиденції на чорноморському курорті Сочі 12 вересня зустрінеться з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу. Зустріч відбудеться незадовго до запланованих на 17 вересня виборів до парламенту Ізраїлю.

Як ідеться в повідомленні офісу Нетаньягу, переговори підкреслять «посилення військової співпраці» між Ізраїлем та Росією, в тому числі в сирійській громадянській війні.

У заяві на сайті Кремля йдеться про те, що два лідери «обговорять подальший розвиток двосторонніх відносин» та обговорять ситуацію на Близькому Сході.

Права партія «Лікуд», представником якої є нинішній голова ізраїльського уряду, веде боротьбу з центристськими партіями на виборах до Кнесету 17 вересня. Значну роль у цих виборах можуть відіграти виборці, які мають зв’язки з Росією та іншими пострадянськими країнами.

У серпні Нетаньягу з дводенним візитом відвідав Україну, це був перший приїзд ізраїльського прем’єра в Україеу за два десятиліття.

/**/ /**/ /**/
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Зеленський зустрічає Нетаньягу: Путін втрачає друзів?

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG