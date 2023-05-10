Особи, які сиділи поруч із Путіним на параді, не воювали проти нацистів – ЗМІ

Особи, які сиділи поруч із президентом Росії Володимиром Путіним на військовому параді 9 травня на Красній площі в Москві, не брали участі у війні проти нацистів. Це колишні співробітники НКВС і КДБ, стверджує видання «Агентство».

Як зʼясували журналісти, праворуч від Путіна сидів 98-річний Юрій Двойкін. Він записався до армії добровольцем у 1942 році, але на фронт не потрапив. 1944-го після закінчення школи снайперів його відправили в складі сил НКВС до Львівської області «виконувати операції з ліквідації націоналістичного підпілля на території Західної України».

Ліворуч від президента Росії перебував 88-річний Геннадій Зайцев, який народився 1934 року. Він був призваний на військову службу в 1953 році, після чого залишився в армії і через шість років почав служити в КДБ. 1968 року Зайцев брав участь у введенні радянських військ до Чехословаччини для придушення «празької весни».

Він керував групою 7-го управління КДБ СРСР в операції «Дунай», під його командуванням була захоплена будівля міністерства внутрішніх справ у Празі. У 1970-х Зайцев очолив антитерористичну групу «Альфа».