Лукашенко в Москві пропустив сніданок із Путіним і не став іти пішки на покладання квітів

Олександр Лукашенко, який фактично керує Білоруссю, не брав участі у робочому сніданку у Грановитій палаті Кремля, який провів президент Росії Володимир Путін для лідерів країн на День перемоги. На це звернули увагу білоруські журналісти.

Також, як пише білоруська служба Радіо Свобода, Лукашенко замість того, щоб пройти пішки кількасот метрів від трибуни на Красній площі до могили Невідомого солдата в Олександрівському саду разом із Путіним та іншими лідерами, подолав цей шлях на автомобілі.

Вигляд Лукашенка на трибуні параду був «надзвичайно сумним», а в кулуарах стали ширитися чутки, що він захворів, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода. Також, за повідомленнями, у нього було перебинтовано праву руку. Жодних офіційних подробиць про стан його здоровʼя немає.

На парад 9 травня до Москви приїхало сім керівників пострадянських держав – окрім Лукашенка, це президенти Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменистану та Узбекистану, а також премʼєр-міністр Вірменії.

МЗС України виступило із заявою, назвавши участь керівників кількох країн у заходах 9 травня в Москві «аморальним та недружнім кроком щодо України». «Народи Центральної Азії та Кавказу зробили неоціненний внесок у перемогу над нацизмом 78 років тому. Вони не заслуговують на те, щоб їх використав Кремль для участі у фальшивій виставі», – йдеться у заяві.

Жодна з країн, лідери яких були на параді, офіційно не визнала російську анексію українських територій. Водночас вони не засудили й дії Росії і зазвичай утримуються в ООН від голосування з питань, повʼязаних із війною в Україні.