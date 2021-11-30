Путін каже, що не вирішив, чи балотуватиметься знову в 2024 році

Президент Росії Володимир Путін 30 листопада, відповідаючи на запитання про намір знову висувати свою кандидатуру на виборах 2024 року, заявив, що поки не вирішив, чи братиме участь у виборах.

При цьому сама наявність у нього права обиратися «стабілізує», на його переконання, «внутрішньополітичну ситуацію в країні».

Влітку минулого року в Росії ухвалили поправки до конституції, підтримані, зокрема, Путіним. Згідно з однією з них, президент не може обіймати свою посаду понад два терміни. Раніше президентом не можна було бути більше ніж два терміни поспіль, чим Путін скористався 2008 року, перейшовши на чотири роки на службу в уряд, а потім повернувшись на посаду голови держави.

При цьому в поправці зазначено, що нова норма не стосується чинного президента, а значить Путін зможе обиратися на посаду ще двічі і залишатися президентом до 2036 року. Опозиція вважає, що це зроблено спеціально для збереження його влади.

Путін перебуває при владі в Росії (на посаді президента чи прем’єра) з 1999 року. 2024 року йому виповниться 72 роки.