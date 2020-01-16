Путін розкритикував ЄСПЛ за «неправові рішення» щодо Росії

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Європейський суд із прав людини ухвалює «явно неправові рішення» щодо Росії. За словами Путіна, він вже давно спостерігає, що «у когось завжди виникає спокуса покерувати Росією ззовні».

Такі заяви Путін зробив у ході зустрічі з учасниками робочої групи з підготовки пропозицій про внесення поправок до конституції країни.

Під час зустрічі член Ради федерації Андрій Клішас заявив, що ЄСПЛ тлумачить конвенції так, що з’являються нові положення, під якими Росія не підписувалася. Путін відповів, що це неприйнятно, проте влада завжди виконує вимоги ЄСПЛ.

«Коли починаються всякі тлумачення, які нав’язують ззовні – це вже перебір, це занадто», – заявив Путін. За його словами, до цього питання «потрібно підійти акуратно».

Напередодні, говорячи про необхідність змін до конституції Росії, Путін заявив, що в основний закон необхідно внести поправки, які «гарантують його пріоритет над вимогами міжнародних законодавств і договорів».

Як заявив російський президент, рішення міжнародних судів на території Росії повинні виконуватися «тільки у тому випадку, де вони не суперечать конституції Росії і не ведуть до ущемлення прав і свобод громадян і держави».