Путін виступив проти запровадження санкцій щодо Грузії

Президент Росії Володимир Путін заявляє, що виступає проти запровадження санкцій проти Грузії, до яких напередодні закликала Державна дума.

Як заявив Путін 9 липня в Санкт-Петербурзі, він утримався б від санкцій «із поваги до грузинського народу».

«Заради цих людей, заради відновлення повноцінних відносин між Росією і Грузією, я б не став робити нічого, що ускладнювало б наші відносини», – сказав російський президент.

На заклик порушити кримінальну справу проти грузинського телеведучого, який нецензурно облаяв Путіна в прямому ефірі телеканалу «Руставі-2», Путін заявив: «забагато честі порушувати проти таких кримінальні справи».

Напередодні Державна дума Росії попросила уряд країни запровадити санкції проти Грузії після нецензурних висловів на адресу Путіна на телеканалі «Руставі-2». Йдеться про заборону поставок вина і мінеральної води з Грузії, а також про заборону грошових переказів між Грузією і Росією.

Із пропозицією про санкції виступила фракція «Єдина Росія». Її підтримали інші фракції, а також думський комітет з міжнародних справ. Як заявив голова комітету Леонід Слуцький, «треба реагувати максимально жорстко і бити по руках, щоб повторювати подібні речі не кортіло як в Грузії, так і в будь-якій країні світу».

Крім того, В’ячеслав Володін заявив, що, на думку парламентаріїв, грузинський журналіст, який образив Путіна, має бути екстрадований до Росії і постати перед російським судом.

7 липня ведучий авторської програми «Постскриптум» на грузинському телеканалі «Руставі-2» Георгій Габунія нецензурно звернувся російською мовою до президента Росії Володимира Путіна. Він, зокрема, назвав Путіна «смердючим окупантом».

Після цього біля будівлі телекомпанії зібралися близько 200 осіб, вимагаючи звільнення журналіста. Будівлю телекомпанії закидали яйцями. У ніч на 8 липня «Руставі-2» призупинив мовлення. Керівництво телеканалу повідомило, що після скандалу були здійснені напади на декількох співробітників, і зажадало від влади Грузії гарантувати безпеку журналістів. Вранці 8 липня робота телеканалу відновилася.

Влада Грузії засудила образливі висловлювання Габунії, назвавши їх «огидною провокацією». Телеведучий був відсторонений від ефіру.

8 липня в Росії вступила в силу заборона на авіасполучення з Грузією, запроваджена Путіним на тлі протестів у Тбілісі.