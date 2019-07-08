У Росії набрала чинності заборона на авіасполученния з Грузією

У Росії набрала чинності заборона на авіаційне сполучення з Грузією. Остання літак авіакомпанії «Аерофлот», який виконав рейс Тбілісі – Москва, приземлився на московському летовищі Шеремєтьєво о п’ятій ранку 8 липня. Рінаше свої останні рейси з Тбілісі до Москви здійснили літаки російських компаній «Уральські авіалінії» та S7.

Російське державне інформаційне агентство ТАСС також передає зі слів прес-служб грузинських авіакомпаній Georgian Airways та MyWay Airlines, що вони виконали останні рейси до Росії 7 липня.

Втрати російських авіакомпаній від припинення авіасполучення з Грузією попередньо оцінюють у 3 мільярди рублів, заявив напередодні міністр транспорту Росії Євген Дітріх. Раніше уряд пообіцяв компенсувати авіакомпаніям збитки від заборони перельотів до Грузії з федерального бюджету.

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21 червня 2019 року президент Росії Володимир Путін на фоні протестів у Грузії підписав указ про заборону з 8 липня російським авіакомпаніям здійснювати рейси до цієї країни. З цього ж дня, за повідомленням російського Мінтранспорту, призупинені польотe грузинських авіакомпаній на територію Росії.

Масові протести почалися в Грузії 20 червня на тлі візиту в країну російської делегації, очолюваної депутатом Держдуми Росії Сергієм Гавриловим. Він брав участь в засіданні Міжпарламентської асамблеї православ’я, на час якої зайняв місце голови місцевого парламенту, що обурило опозицію Грузії.

Увечері того ж дня стихійний мітинг на проспекті Руставелі в Тбілісі переріс у сутички з поліцією. Проти мітингувальників застосували сльозогінний газ, гумові кулі, а також водомети. Внаслідок заворушень постраждали 240 людей, у тому числі 80 поліцейських, були затримані близько 300 людей.