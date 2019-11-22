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22 листопада 2019, Київ 08:06
Новини | Міжнародні

Путін: випробування нової зброї триватимуть «попри все»

Понтони, пошкоджені під час вибуху в селищі Ньонокса, Архангельська область, Росія

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Президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія «попри все» продовжить удосконалювати нову зброю, під час випробувань якої на полігоні під Сєвєродвінськом у серпні в результаті вибуху з викидом радіації загинули семеро людей.

Путін 21 листопада прокоментував катастрофу на полігоні в селищі Ньонокса, передаючи в Кремлі ордени Мужності родичам загиблих.

Путін прямо не сказав, про яку зброю йдеться, заявивши при цьому, що вона не має аналогів у світі і «покликана гарантувати суверенітет, безпеку для Росії на десятиліття вперед». За словами Путіна, наявність «унікальних технологій» є «гарантією миру на планеті».

Раніше президент Росії говорив, що вибух на полігоні стався під час робіт над перспективними системами озброєнь. У Міноборони заявляли, що вибухнула ракетна установка з ізотопним джерелом живлення.

Радіо Свобода і кілька інших засобів інформації під час розслідувань катастрофи в Ньоноксі дійшли висновку, що вибух стався, найімовірніше, при спробі підняти з дна Білого моря ракету з ядерною енергетичною установкою «Буревісник». Про розробку цієї ракети Путін говорив у своєму посланні 1 березня 2018 року.

/**/ /**/ Супутниковий знімок полігону в Ньоноксі
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США: вибух у російському Сєвєродвінську стався при спробі підняти ракету «Буревісник»

Офіційні особи Сполучених Штатів також заявляли, що вибух очевидно був пов'язаний з випробуваннями «Буревісника», а саме зі спробою підняти ракету.

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