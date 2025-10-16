У Раді зареєстрували проєкт постанови про призначення Бережної міністеркою культури

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про призначення Тетяни Бережної на посаду віцепрем’єр-міністерки з питань гуманітарної політики – міністерки культури України. Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Напередодні парламентський комітет із питань гуманітарної й інформаційної політики рекомендував Верховній Раді призначити Бережну на посаду віцепрем’єр-міністерки з питань гуманітарної політики – міністерки культури України. А 8 жовтня заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук заявила, що фракція підтримала кандидатуру Тетяни Бережної.

«Голосування очікуємо наступного пленарного тижня – після схвалення Комітетом гуманітарної й інформаційної політики, в чому не сумніваюсь», – написала Кравчук у соцмережах.

У липні цього року уряд призначив Тетяну Бережну тимчасовою виконувачкою обов’язків міністерки культури і стратегічних комунікацій. Як заявляла тоді прем’єрка Юлія Свириденко, у час трансформації для міністерства важливо зберегти керованість, фінансову спроможність і взаємодію з культурною спільнотою.

«Саме тому обов’язки тимчасової очільниці доручено досвідченій управлінці з сильним бекграундом у держполітиці, міжнародних проєктах і роботі з партнерами. Головне завдання – забезпечити належне фінансування української культури в умовах війни. Провести аудит потреб, активізувати діалог із донорами, знайти додаткові ресурси – це ті напрямки, в яких Тетяна вже показала результат у Мінекономіки», – заявляла Свириденко.

Прем’єрка вказувала, що Бережна має великий досвід у реформах, культурній дипломатії і міжнародній співпраці, зокрема як комісарка України на EXPO-2025 в Японії.

У червні 2022 року Тетяна Бережна була призначена на посаду заступника міністра економіки України. Вона, серед іншого, спрямовувала і координувала діяльність Державної служби зайнятості, координувала розробку пропозицій і реалізацію прийнятих рішень щодо, наприклад, формування і реалізації державної політики у сфері зайнятості, трудової міграції, трудових відносин, державного замовлення на підготовку фахівців, розвитку підприємництва, державного ринкового нагляду.