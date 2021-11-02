Депутати зможуть ходити до Ради лише з негативним тестом або сертифікатом про вакцинацію

Депутати Верховної Ради підтримали постанову, яка передбачає, що до будівель парламенту в «червоній зоні» епідемічної небезпеки можна буде потрапити лише з сертифікатом про вакцинацію від COVID-19, актуальним ПЛР-тестом чи довідкою про те, що людина перехворіла на коронавірусну інфекцію нового типу впродовж останніх пів року.

За проєкт постанови №6154 проголосували 279 народних депутатів.

Допуск у приміщення адміністративних будівель Верховної Ради, зокрема, для народних депутатів і працівників засобів інформації, дозволяється за наявності одного з таких документів:

– документа, що підтверджує отримання вакцинації від COVID-19 однією чи кількома дозами вакцин, включених Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, виданого відповідно до Міжнародних медико-санітарних правил (2005 рік) або відповідно до укладених Україною міжнародних договорів про взаємне визнання документів про вакцинацію від COVID-19;

– іноземного COVID-сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією чи кількома дозами вакцин, включених Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях;

– негативного результату тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР-тест), що проведено не більш як за 72 години до пред’явлення документа або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, що проведено не більш як за 48 годин до пред’явлення документа;

– довідки про одужання особи від COVID-19, якщо особа перехворіла не більше як за 6 місяців до пред’явлення документа.