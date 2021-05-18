Рада ЄС вчергове продовжила дію санкцій за кібератаки

Рада Європейського Союзу 17 травня ухвалила подовження дії рамкових санкцій за кібератаки проти блоку та його членів до 18 травня 2022 року. Про це пресслужба Ради повідомила напередодні.

Як пояснюють в установі, рамкове рішення дозволяє Євросоюзу запроваджувати точкові обмеження щодо людей та компаній, причетних до кібернападів, які мали значні наслідки та становили зовнішню загрозу для ЄС і його членів.

Санкції також можуть бути запроваджені за напади на кібербезпеку третіх держав чи міжнародних організацій, якщо це вважатиметься необхідним згідно із Загальної зовнішньою та безпековою політикою блоку.

«Санкції наразі застосовані щодо восьми людей та чотирьох установ та передбачають замороження активів та заборону на в’їзд. Крім того, громадянам та компаніям-резидентам ЄС заборонено надавати фінансування членам цього списку», – йдеться в повідомленні Ради.

Подовження дії санкцій у ЄС називають «частиною підвищення стійкості та здатності запобігати, демотивувати, стримувати від та реагувати на кібератаки та зловмисну кіберактивність, аби захистити європейську безпеку та інтереси».

Євросоюз створив Рамкове рішення для спільної дипломатичної відповіді на зловмисну кіберактивність у 2017 році. Механізм, як передбачалося, має дозволити блоку та державам, що до нього входять, реагувати на кібератаки, спрямовані на його цілісність і безпеку.