У парламенті створили робочу групу з напрацювання змін до Конституції щодо децентралізації

У Верховній Раді створили міжкомітетську робочу групу з підготовки комплексних законодавчих пропозицій про внесення змін до Конституції України у частині децентралізації. Відповідне розпорядження підписав голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, повідомила 16 грудня пресслужба парламенту.

Робоча група працюватиме на базі Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування та Комітету з питань правової політики, її головою став перший віцеспікер Олександр Корнієнко.

За повідомленням, новостворений орган працюватиме над оновленням Конституції в частині місцевого самоврядування й організації адміністративно-територіального устрою, відповідно до вимог Європейської хартії місцевого самоврядування.

«Ми завершили консультації напрацювань з органами місцевого самоврядування, з усіма профільними асоціаціями, і тепер справа за парламентом. Завершення децентралізації має підсилити гарантії спроможності громад і вирішити ті проблеми, які турбують кожну людину – послуги і можливості. Водночас має бути баланс прав і відповідальності місцевої влади», – сказав Корнієнко.

Ключовими політичними питаннями стануть статус самоврядування на субрегіональному рівні і формування нагляду, призначення і діяльність префектів, повідомили у пресслужбі парламенту.

Згідно з розпорядженням спікера, члени робочої групи мають підготувати пропозиції до 1 березня 2022 року.

Реформа децентралізації розпочалася в Україні у 2014 році. Вона полягає в передачі повноважень та фінансів від державної влади до органів місцевого самоврядування.