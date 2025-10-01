У Раду внесли проєкт закону, що пропонує замінити «копійку» на «шаг»

До Верховної Ради України внесли проєкт закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо відрадянщення (дерадянізації) назви розмінної монети України», який пропонує замінити «копійку» на «шаг». Документ, серед авторів якого є голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, його перший заступник Олександр Корнієнко і віцеспікерка Олена Кондратюк, зареєстрували 1 жовтня.

У пояснювальній записці до проєкту закону вказано, що, попри грошову реформу 1996 року, яка запровадила використання «власної та ідентичної національної валюти України – гривні», остаточно розірвати зв’язок із російськими традиціями грошового обігу тоді не вдалося.

«Як наслідок, у грошовому обігу України навіть через 34 роки з дня проголошення незалежності існує знаменник, що все ще об’єднує нашу країну з Росією – це назва розмінної монети «копійка», що закріплена на законодавчому рівні», – йдеться в документі.

За словами його авторів, в умовах широкомасштабної російської агресії заміна копійок на шаги є «важливим і необхідним кроком, адже сьогодні копійки залишилися в обігу лише у ворожих до України держав. Із 15 країн, що входили до СРСР, копійка залишилася лише у трьох: Україні, Росії, Білорусі, а також у так званому «Придністров’ї». Ігнорувати цей факт – це зберігати зв’язок між Україною та ворожими наративами».

Минулого року керівництво Національного банку України виступило з ініціативою замінити копійку, як розмінну монету гривні, на шаг. Голова Нацбанку Андрій Пишний заявив, що копійка – монета російського походження, тож її варто позбутися в рамках політики деколонізації. Натомість шаг – це міра грошової лічби, яка була на українських землях в ХVІ–ХVІІ століттях, згадується в творах українських класиків, а в добу Української революції 1917–1921 років Михайло Грушевський запропонував розмінну монету назвати шагом. Коли запроваджували гривню, то розмінну монету теж спершу пропонували назвати «шаг», але Верховна Рада в 1992 році затвердила назви «гривня» і «копійка».