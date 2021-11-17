Рада підтримала в першому читанні проєкт закону про поштовий зв’язок

Верховна Рада 17 листопада ухвалила в першому читанні закон «Про поштовий зв’язок».

«За» проголосували 267, проти – четверо, 50 утрималися.

Документ ініціювали народні депутати від «Слуги народу». Він, згідно з пояснювальною запискою, імплементує вимоги директиви Європейського Союзу 97/67/ЄС.

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Зокрема, законопроєкт містить положення про «Гармонізацію з європейськими стандартами у сфері надання послуг поштового зв’язку».

Документ також визначає перелік універсальних послуг, які надає призначений Кабінетом міністрів оператор поштового зв’язку.

Автори законопроєкту сподіваються, що його ухвалення і втілення сприятимуть виконанню окремих умов Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом.