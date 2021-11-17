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Новини | Суспільство

Рада посилила відповідальність за продаж ліків дітям до 14 років

«За» висловилися 315 народних депутатів, проти – нуль, четверо утрималися

Верховна Рада ухвалила в другому читанні закон, який передбачає посилення відповідальності за продаж медичних препаратів дітям, молодшим за 14 років.

«За» висловилися 315 народних депутатів, проти – нуль, четверо утрималися.

Згідно з текстом документу до другого читання, відпуск ліків у аптеках, у тому числі онлайн, дітям до 14 років, передбачає штраф від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів.

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Повторне порушення тягне за собою штраф від 300 до 400 мінімумів.

У липні парламент підтримав закон, який забороняє продаж лікарських засобів дітям до 14 років.

Ухвалення цього документу ініціювали, зокрема, після того, як на початку року дві школярки в Боярці отруїлися великими дозами медичних препаратів, одна з них померла.

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