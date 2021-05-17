Верховна Рада збереться на позачергове засідання 20 травня – Арахамія

Верховна Рада має провести позачергове засідання 20 травня, на ньому розглядатимуть законопроєкти, пов’язані з отриманням траншу Міжнародного валютного фонду та макрофінансової допомоги Євросоюзу. Про це журналістам повідомив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

«У четвер за ініціативою президента у нас буде ще одна позачергова сесія. До неї увійдуть 10 законів – так звані «макрофін» і «МВФ», – заявив Арахамія на брифінгу після засідання фракції.

За його словами, заплановано розглянути всі закони у першому читанні, та половину – у другому. Законопроєкти, які депутати не встигнуть ухвалити, розглянуть на початку червня.

У квітні радник президента з питань економіки Олег Устенко говорив, що Україна наближається до отримання коштів від Міжнародного валютного фонду (МВФ), і другий транш за чинною програмою співпраці може бути перерахований до вересня.

За словами чиновника, для отримання грошей ще треба ухвалити кілька рішень. «Законопроєкти… стосовно і реформування судової системи, і антикорупційної архітектури, вони зараз на розгляді в парламенті», – наголосив Устенко.

Міністр фінансів Сергій Марченко також у квітні заявляв в інтерв’ю LB.ua, що Україна згідно зі взятими зобов’язаннями з МВФ «звужує коло невирішених питань».

У лютому Міжнародний валютний фонд завершив дискусії з представниками української влади. За підсумками візиту місії МВФ до України сторони не змогли досягти угоди про новий транш, оскільки Україні «потрібен більший прогрес».