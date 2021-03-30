Рада проведе два позачергові засідання 30 березня

Верховна Рада України 30 березня проведе два позачергові засідання, свідчать дані на сайті парламенту. Перше засідання має початися о 13:00, друге – по завершенні першого.

На одному засіданні, яке ініціювали народні депутати, планують:

розглянути проєкт постанови «про засудження подій на Банковій» (5295) разом із звітами з цього приводу керівників СБУ, Нацполіції та ДБР;

припинити депутатські повноваження Ігоря Колихаєва, обраного мером Херсона, та Олександра Скічка, призначеного головою Черкаської обласної державної адміністрації;

призначити вибори мера Харкова на 31 жовтня, а також вибори Шегинівського сільського голови.

На іншому засіданні, ініційованому президентом Володимиром Зеленським, мають розглянути, зокрема:

відновлення великої приватизації (4543, друге читання) та розгляд переліку об’єктів, що не підлягають приватизації (4020, перше читання);

легалізацію капіталів (5153-5155, перше читання);

новий порядок отримання наукових ступенів (4667-1, друге читання);

вдосконалення отримання пакунку малюка (5064, перше читання);

посилання відповідальності за порушення протипожежної безпеки (3931 та 4157, друге читання).