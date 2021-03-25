Рада планує позачергові засідання на 30 березня – нардеп Фролов

Верховна Рада проведе два позачергових засідання 30 березня, повідомляє народний депутат від «Слуги народу» Павло Фролов, голова підкомітету з питань регламенту Верховної Ради України комітету Верховної Ради України з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України.
Про це парламентар написав увечері 23 березня в своєму Телеграмі.
«На вівторок, 30 березня заплановано два позачергових засідання Верховної Ради. Початок – між 10-12 годинами (визначає спікер)», – повідомив він.
Одне засідання ініціюють понад 150 народних депутатів, за даними Фролова, на ньому планують:
- розглянути проєкт постанови «про засудження подій на Банковій» (5295) разом із звітами з цього приводу керівників СБУ, Нацполу та ДБР
- припинити депутатські повноваження Ігоря Колихаєва, обраного мером Херсона, та Олександра Скічка, призначеного головою Черкаської обласної державної адміністрації
- призначити вибори мера Харкова на 31 жовтня, а також вибори Шегинівського сільського голови
Крім того, друге засідання, яке ініціював президент Володимир Зеленський, має, за словами Фролова, такий порядок денний:
- відновлення великої приватизації (4543, друге читання) та розгляд переліку об’єктів, що не підлягають приватизації (4020, перше читання)
- легалізація капіталів (5153-5155, перше читання)
- новий порядок отримання наукових ступенів (4667-1, друге читання)
- вдосконалення отримання пакунку малюка (5064, перше читання)
- посилення відповідальності за порушення порядку самоізоляції (4540, перше читання)
- посилання відповідальності за порушення протипожежної безпеки (3931 та 4157, друге читання)
«Якщо буде згода усіх фракцій/груп, зможемо розглянути у першому читанні Президентский законопроект 5300 про допомогу ФОПам і працівникам при посиленні карантину від держави 8 тисяч гривень та можливість виділення додаткової допомоги від місцевої влади», – повідомляє народний депутат.
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У календарному плані на сайті Верховної Ради наразі на 30 березня призначена робота в комітетах, фракціях і групах.
«Слуга народу» повідомила 21 березня, що ініціює позачергове засідання Верховної Ради через події біля Офісу президента 20 березня, де проходила акція на підтримку ув’язненого активіста Сергія Стерненка.
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