Рада планує позачергові засідання на 30 березня – нардеп Фролов

Верховна Рада проведе два позачергових засідання 30 березня, повідомляє народний депутат від «Слуги народу» Павло Фролов, голова підкомітету з питань регламенту Верховної Ради України комітету Верховної Ради України з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України.

Про це парламентар написав увечері 23 березня в своєму Телеграмі.

«На вівторок, 30 березня заплановано два позачергових засідання Верховної Ради. Початок – між 10-12 годинами (визначає спікер)», – повідомив він.

Одне засідання ініціюють понад 150 народних депутатів, за даними Фролова, на ньому планують:

розглянути проєкт постанови «про засудження подій на Банковій» (5295) разом із звітами з цього приводу керівників СБУ, Нацполу та ДБР

припинити депутатські повноваження Ігоря Колихаєва, обраного мером Херсона, та Олександра Скічка, призначеного головою Черкаської обласної державної адміністрації

призначити вибори мера Харкова на 31 жовтня, а також вибори Шегинівського сільського голови

Крім того, друге засідання, яке ініціював президент Володимир Зеленський, має, за словами Фролова, такий порядок денний:

відновлення великої приватизації (4543, друге читання) та розгляд переліку об’єктів, що не підлягають приватизації (4020, перше читання)

легалізація капіталів (5153-5155, перше читання)

новий порядок отримання наукових ступенів (4667-1, друге читання)

вдосконалення отримання пакунку малюка (5064, перше читання)

посилення відповідальності за порушення порядку самоізоляції (4540, перше читання)

посилання відповідальності за порушення протипожежної безпеки (3931 та 4157, друге читання)

«Якщо буде згода усіх фракцій/груп, зможемо розглянути у першому читанні Президентский законопроект 5300 про допомогу ФОПам і працівникам при посиленні карантину від держави 8 тисяч гривень та можливість виділення додаткової допомоги від місцевої влади», – повідомляє народний депутат.

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У календарному плані на сайті Верховної Ради наразі на 30 березня призначена робота в комітетах, фракціях і групах.

«Слуга народу» повідомила 21 березня, що ініціює позачергове засідання Верховної Ради через події біля Офісу президента 20 березня, де проходила акція на підтримку ув’язненого активіста Сергія Стерненка.