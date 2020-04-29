Рада проведе позачергове засідання 30 квітня

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового засідання парламенту на 30 квітня о 13:30, повідомляє пресслужба ВРУ.

Такий крок пов’язаний із вимогою 159 народних депутатів.

Перед цим, о 12:00, відбудеться погоджувальна рада керівників фракцій і груп.

Серед питань порядку денного засідання є, зокрема, такі:

внесення змін до виборчого кодексу щодо грошової застави

зміни до податкового кодексу (щодо звільнення від оподаткування для медпрацівників)

застосування особливої процедури розгляду законопроєктів для розгляду в другому читанні закону про банки.

Попереднє позачергове засідання парламенту відбулося 24 квітня.