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29 квітня 2020, Київ 17:10
Новини | Політика

Рада проведе позачергове засідання 30 квітня

Засідання почнеться о 13:00

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового засідання парламенту на 30 квітня о 13:30, повідомляє пресслужба ВРУ.

Такий крок пов’язаний із вимогою 159 народних депутатів.

Перед цим, о 12:00, відбудеться погоджувальна рада керівників фракцій і груп.

Серед питань порядку денного засідання є, зокрема, такі:

  • внесення змін до виборчого кодексу щодо грошової застави
  • зміни до податкового кодексу (щодо звільнення від оподаткування для медпрацівників)
  • застосування особливої процедури розгляду законопроєктів для розгляду в другому читанні закону про банки.

Попереднє позачергове засідання парламенту відбулося 24 квітня.

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