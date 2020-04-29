Рада проведе позачергове засідання 30 квітня

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового засідання парламенту на 30 квітня о 13:30, повідомляє пресслужба ВРУ.
Такий крок пов’язаний із вимогою 159 народних депутатів.
Перед цим, о 12:00, відбудеться погоджувальна рада керівників фракцій і груп.
Серед питань порядку денного засідання є, зокрема, такі:
- внесення змін до виборчого кодексу щодо грошової застави
- зміни до податкового кодексу (щодо звільнення від оподаткування для медпрацівників)
- застосування особливої процедури розгляду законопроєктів для розгляду в другому читанні закону про банки.
Попереднє позачергове засідання парламенту відбулося 24 квітня.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ