У Раді заявили про завершення першої за 70 років реставрації купола парламенту

У Верховній Раді заявили про завершення першої за 70 років реставрації купола парламенту.

За словами головного фахівця відділу організації будівництва управління справами Верховної Ради Віктора Яремчука, архівні документи вказують, що останнє відновлення конструкції сталося після руйнування авіабомбою під час Другої світової війни у 1948 році.

У парламенті заявили, що роботи закінчили достроково – 30 жовтня. На них витратили 6,7 мільйона гривень із 7,5 мільйона запланованих.

Будівлю Верховної Ради звели за проектом архітектора Володимира Заболотного. Роботи почалися у 1936 році, приміщення здали у 1940-му.

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