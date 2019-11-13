Верховна Рада працюватиме до розгляду всіх законопроєктів про ринок землі

Верховна Рада ухвалила рішення продовжити ранкове засідання парламенту 13 листопада до завершення розгляду в першому читанні законопроєктів про відкриття ринку землі. Це рішення підтримали 234 народних депутати.

Пропозицію продовжити робочий день до завершення розгляду законопроєктів вніс голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

У Верховній Раді від ранку 13 листопада відбувається розгляд у першому читанні законопроєктів про відкриття ринку землі. Радіо Свобода транслює засідання наживо.

Першим у порядку денному йде урядовий законопроєкт «про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення». Народні депутати з різних фракцій подали 10 альтернативних законопроєктів.

Згідно із пропозиціями Кабінету міністрів, набувати право власності на земельні ділянки сількогосподарського призначення зможуть громадяни України, юридичні особи, утворені за законодавством України, територіальні громади й держава.