Рада ратифікувала угоду з ЄІБ про отримання 200 млн євро кредиту на міський транспорт

Верховна Рада ухвалила ратифікацію угоду з Європейським інвестиційним банком, яка передбачає надання 200 мільйонів євро на оновлення міського громадського транспорту.

Йдеться про Фінансову угоду «Міський громадський транспорт України ІІ», анонсовану торік.

За ратифікацію проголосували 298 народних депутатів, проти – жоден, 18 утрималися, стільки ж не голосували.

Угода передбачає надання Україні цієї суми максимум 20-ма траншами, перший повинен становити щонайменше 1 мільйон євро, наступні – не менше ніж 5 мільйонів євро або суму залишку кредиту. Транші повинні здійснюватися не частіше ніж раз на місяць.

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Згідно з пояснювальною запискою, повернення коштів позики планується за рахунок кінцевих бенефіціарів– комунальних підприємств та місцевого самоврядування.

Пільговий період погашення триватиме не довше ніж п’ять років, повний період – 22 роки. Планується виплачувати позику кожні пів року «рівними частками від основної суми кредиту або фіксованими частинами від основної суми та відсотків».

Міністерство фінансів України анонсувало отримання кредиту в листопаді 2021 року. За даними відомства, в рамках проєкту «Міський громадський транспорт України І» уклали контракти на постачання понад 90 тролейбусів та близько 42 трамвайних вагонів для міст, які брали участь у проєкті.