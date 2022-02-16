Україна виходить з Антитерористичного центру держав СНД – рішення парламенту

Верховна Рада 16 лютого підтримала законопроєкт про вихід України з Антитерористичного центру держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав.

За це рішення проголосували 309 народних депутатів, п’ятеро висловилися проти, 15 утрималися, 30 – не голосували.

«Вийти з Рішення про створення Антитерористичного центру держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав, підписаного 21 червня 2000 року в Москві, та Рішення про Антитерористичний центр держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав, підписаного 1 грудня 2000 року в Мінську, ратифікованих Верховною Радою України 4 жовтня 2001 року», – йдеться в документі, ініційованому президентом Володимиром Зеленським.

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Крім того, народні депутати підтримали законопроєкт «Про вихід з деяких міжнародних договорів України, укладених у рамках Співдружності Незалежних Держав». Його подав прем’єр-міністр Дмитро Шмигаль.

Документ передбачає, зокрема, вихід України з угоди про правила визначення походження товарів країн, що розвиваються, при наданні тарифних преференцій.

При цьому кілька народних депутатів під час обговорення закликали денонсувати всі угоди, укладені Україною в рамках СНД, і натомість укласти двосторонні угоди з держава, які входять до цього об’єднання.

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Україна стала однією з держав-засновниць Співдружності Незалежних Держав у 1991 році. У 2018 році президент Петро Порошенко підписав указ, яким увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони про остаточне припинення участі України у роботі статутних органів СНД.