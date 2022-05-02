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У Раді очікують на звернення Боріса Джонсона

25 квітня британський прем’єр у розмові з генсекретарем ООН наголосив на важливості «глобальної солідарності з Україною»

У Верховній Раді цього тижня очікують на звернення британського прем’єра Боріса Джонсона.

Цю інформацію, поширену 2 травня окремими народними депутатами, Радіо Свобода підтвердили у керівництві парламенту і додали, що виступ очільника британського уряду відбудеться у відеоформаті.

Президент України Володимир Зеленський 9 квітня мав переговори з прем’єр-міністром Великої Британії Борісом Джонсоном, який прибув до Києва без попереднього оголошення.

25 квітня британський прем’єр у розмові з генсекретарем ООН наголосив на важливості «глобальної солідарності з Україною».

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