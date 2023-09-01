Радник Байдена Салліван зустрівся з представниками антикорупційних органів України

Радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван зустрівся з делегацією українських антикорупційних органів – про це пресслужба Білого дому повідомила 1 вересня.

За повідомленням, зустріч пройшла за участі директора Національного антикорупційного бюро Семена Кривоноса, очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка та голови Вищого антикорупційного суду Віри Михайленко.

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«Вони обговорили прогрес, досягнутий Україною у боротьбі з корупцією та забезпеченні автономії цих найважливіших інституцій. Пан Салліван підкреслив життєво важливе значення для будь-якого демократичного суспільства незалежних, неупереджених правоохоронних і судових інституцій, здатних розслідувати, висувати обвинувачення та виносити судові рішення у справах про корупцію незалежно від того, куди вони ведуть», – заявили в Білому домі.

НАБУ, своєю чергою, повідомило про підписання меморандуму про посилення співпраці з Федеральним бюро розслідувань у розслідуванні корупційних злочинів протидії відмивання коштів, а також у напрямку повернення активів.