Чільний радник Байдена обговорив підтримку України з європейськими колегами – Білий дім

Радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван 24 серпня зустрівся зі своїми колегами з Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії в четвер у Вашингтоні. Як повідомляє агенція Reuters із посиланням на Білий дім, сторони підтвердили свою підтримку України.

Салліван і його колеги підтвердили свою готовність допомогти у відбудові України, йдеться в заяві Білого дому. Учасники зустрічі також обговорили ситуацію в Нігері та питання, що стосуються Близького Сходу та Індо-Тихоокеанського регіону.

Раніше цього тижня, відповідаючи на запитання журналіста, Салліван сказав, що не вважає, що війна в Україні не зайшла в глухий кут на тлі зростання занепокоєння щодо темпів територіальних здобутків у результаті контрнаступу Києва.

«Ні, ми не вважаємо, що конфлікт зайшов у глухий кут», – сказав Салліван.

Він назвав ситуацію «динамічною», коли і українські, і російські війська одночасно обороняються і наступають залежно від розташування сил на лінії фронту.