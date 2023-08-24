США можуть приєднатися до навчання українських пілотів на F-16 – CNN

США можуть оголосити про проведення навчання українських пілотів на винищувачах F-16, повідомляє CNN із посиланням на слова двох американських чиновників.

Незрозуміло, коли саме почнеться програма навчання, також не очікується, що вона включатиме велику кількість пілотів, повідомили чиновники. Пілотам ще потрібно опанувати англійську мову, перш ніж вони зможуть навчатися керувати американськими реактивними літаками четвертого покоління. Мовні заняття також відбуватимуться у США.

Україна надала список із приблизно 32 пілотів, які готові розпочати навчання на винищувачах, але більшість із них ще недостатньо добре володіють англійською мовою.

Пілоти разом із персоналом, який пройде навчання з обслуговування літака, можуть прибути до США вже наступного місяця, сказав один із чиновників. Після завершення мовного навчання українські пілоти зможуть розпочати політні навчання. Поки неясно, скільки часу знадобиться, щоб навчити пілотів, які раніше літали на радянських винищувачах МіГ і Су, керувати більш сучасними західними літаками.

Раніше цього місяця міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що українські пілоти та технічний склад уже розпочали навчання на літаках. Резніков зазначив, що «мінімальний термін» навчання складає шість місяців, але скільки триватиме курс, вирішуватимуть викладачі.

Речник ВПС України заявив, що F-16 можуть «змінити перебіг подій» і дозволити Києву досягти «переваги в повітрі на окупованих територіях».