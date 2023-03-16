Радник Залужного став президентом Американського університету в Києві

«Амерікан Юніверсіті Київ» (AЮK) призначив нового президента. Ним, за результатами міжнародного відбору та після затвердження Наглядової ради АЮК став Деніел Райс. Про це йшлося під час зустрічі журналістів із новообраним президентом, передає кореспондент Радіо Свобода.

Як повідомили в АЮК, Деніел Райс досвідчений управлінець із значним досвідом у сфері лідерства, стратегічного планування, маркетингу та освіти. Завдяки великому військовому досвіду, з весни 2022–го Райс є радником головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного.

Новий президент Aмерікан Юніверсіті Київ – колишній офіцер піхоти армії Сполучених Штатів. З початку повномасштабного вторгнення Росії активно розповідає та пише про війну в Україні, а ще перебуває в тісному контакті з військовим керівництвом США та України.

На своїй новій посаді Деніел Райс відповідатиме за стратегічне управління університетом та працюватиме над створенням інноваційного академічного середовища. Новообраний президент АЮК наголосив, що війна ще більше зблизила Америку та Україну і розповів про роботу університету у воєнний період.

«Американська та українська історії сходяться разом під час цієї війни. І це чудово. Я думаю, що наше партнерство як країн буде міцним протягом усього нашого життя. І це зміна поколінь. Я тільки починаю працювати на цій посаді. Уся команда інформує мене про найрізноманітніші речі, які ми робимо, але це вже неймовірне досягнення – відкрити школу в розпал війни було дуже важко. Але команда це зробила. І замість того, щоб залишатися осторонь через побоювання про безпеку, ми почали роботу віртуально, онлайн. Ми стартували з чотирьох програм, а восени буде запущено декілька. Коли вийдемо на повну потужність, матимемо два кампуси. Один у будівлі Річкового порту Києва, а інший – в Unit City. Вони обидва зможуть прийняти 7500 студентів», – заявив Деніел Райс.