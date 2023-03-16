Радник Залужного став президентом Американського університету в Києві

«Амерікан Юніверсіті Київ» (AЮK) призначив нового президента. Ним, за результатами міжнародного відбору та після затвердження Наглядової ради АЮК став Деніел Райс. Про це йшлося під час зустрічі журналістів із новообраним президентом, передає кореспондент Радіо Свобода.
Як повідомили в АЮК, Деніел Райс досвідчений управлінець із значним досвідом у сфері лідерства, стратегічного планування, маркетингу та освіти. Завдяки великому військовому досвіду, з весни 2022–го Райс є радником головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного.
Новий президент Aмерікан Юніверсіті Київ – колишній офіцер піхоти армії Сполучених Штатів. З початку повномасштабного вторгнення Росії активно розповідає та пише про війну в Україні, а ще перебуває в тісному контакті з військовим керівництвом США та України.
На своїй новій посаді Деніел Райс відповідатиме за стратегічне управління університетом та працюватиме над створенням інноваційного академічного середовища. Новообраний президент АЮК наголосив, що війна ще більше зблизила Америку та Україну і розповів про роботу університету у воєнний період.
«Американська та українська історії сходяться разом під час цієї війни. І це чудово. Я думаю, що наше партнерство як країн буде міцним протягом усього нашого життя. І це зміна поколінь. Я тільки починаю працювати на цій посаді. Уся команда інформує мене про найрізноманітніші речі, які ми робимо, але це вже неймовірне досягнення – відкрити школу в розпал війни було дуже важко. Але команда це зробила. І замість того, щоб залишатися осторонь через побоювання про безпеку, ми почали роботу віртуально, онлайн. Ми стартували з чотирьох програм, а восени буде запущено декілька. Коли вийдемо на повну потужність, матимемо два кампуси. Один у будівлі Річкового порту Києва, а інший – в Unit City. Вони обидва зможуть прийняти 7500 студентів», – заявив Деніел Райс.
Також новообраний президент додав, що планує збільшувати стипендії для перспективної української молоді, аби та могла здобути якісну освіту і отримати визнаний США диплом.
«Це перший американський акредитований університет у Києві. А отже, студенти зможуть отримати акредитований Америкою ступінь від Університету штату Арізона, який займає перше місце в рейтингу вишів з питань інновацій в США. Американські стандарти та американська акредитація дуже важливі. Однак ми знаємо, що для України зараз важкий економічний час через російське вторгнення. Тому ми знизили вартість нашого навчання, але студентам все одно важко. Тож я працюватиму, щоб залучати кошти на стипендії. Ми хотіли б отримати значну суму для стипендій, щоб наші учні могли або вчитися безкоштовно під час війни, або з великими знижками», – підсумував Деніел Райс.
Про роботу радником Валерія Залужного, ситуацію на фронті, міжнародну допомогу Україні від партнерів дивіться згодом у інтерв’ю Деніела Райса для Радіо Свобода.
Американський університет у Києві відкритий на початку лютого 2022 року в партнерстві з державним університетом штату Аризона (ASU) і пропонує студентам подвійний диплом обох цих університетів в обмін на один додатковий рік навчання в ASU (онлайн або офлайн). Для взаємного визнання навчальних кредитів Американський університет у Києві слідуватиме за американською системою освіти.
Охочі зможуть стати студентами магістерських програм у галузях ІТ та бізнес-менеджменту. Одним із викладачів стане лауреат Нобелівської премії з економіки Вернон Сміт.
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У майбутньому студенти зможуть обирати між бакалаврськими, магістерськими, аспірантськими програмами та програмами навчання впродовж життя (life learning programs). Науковими галузями, котрі стануть доступними в Американському університеті у Києві, будуть також інженерія, медицина, архітектура, дизайн та право.
Коштуватиме навчання у Американському університеті у Києві від 8 до 9 тисяч доларів на рік, однак університет підтримуватиме найкращих студентів стипендіями.
Завдяки тісній співпраці з Arizona State University студенти та викладачі AЮK мають доступ до академічних програм світового рівня, які базуються на найсучасніших глобальних дослідженнях.
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