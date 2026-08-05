Рахунки за електроенергію в Ірані зросли в кілька разів

У липні вартість електрики в Ірані для побутових споживачів зросла в три-чотири рази порівняно з попереднім місяцем, свідчать повідомлення з цієї країни.

За даними іранських ЗМІ, родина, яка отримала рахунок на суму близько 300 тисяч туманів у червні, зіткнулася з рахунком на суму 800 тисяч туманів у липні.

Речник електроенергетичної галузі Ірану Мустафа Раджабі-Машаді відповів, що «раптового підвищення тарифів не було, а великі рахунки переважно пов’язані з тим, що абоненти виходять за межі своїх моделей споживання».

За словами Раджабі-Машаді, «модель споживання» визначається на основі споживання 75% абонентів у кожному регіоні, а абоненти, які споживають менше за цю модель, отримують субсидії та винагороди за ефективне споживання.

Зростання вартості електроенергії відбувається в той час, коли температура в багатьох частинах Ірану надзвичайно висока. Громадяни Ірану також стикаються з різким зростанням цін на товари та послуги першої необхідності через наслідки війни та зростання інфляції.