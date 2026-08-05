Іран та Оман досягли прогресу в угоді про маршрут через Ормузьку протоку – МЗС у Тегерані

Іран та Оман досягли прогресу в переговорах щодо судноплавного маршруту через Ормузьку протоку, узгодивши географічні координати, повідомив 5 серпня речник міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Бакай.

Тегеран та Маскат ведуть переговори протягом останніх кількох місяців, обговорюючи різні аспекти запропонованого маршруту, сказав Бакай, додавши, що дві країни майже завершили узгодження, «за умови, що певні треті сторони не перешкоджатимуть процесу».

Раніше того ж дня президент США Дональд Трамп заявив, що життєво важливий водний шлях буде знову відкритий «скоро», погрожуючи «дуже сильно» вдарити по Ірану, якщо Тегеран відмовиться вести переговори щодо його відновлення. «Вони це розуміють. У мене немає вибору», – додав він.

В інтерв'ю Fox News Трамп також сказав, що з іранською владою тривають «дуже хороші переговори». Однак, державне інформаційне агентство Ірану IRNA повідомило, що, за даними Міністерства закордонних справ країни, останніми днями не проводилося ніяких переговорів між Вашингтоном і Тегераном.

Ефективне закриття Ормузької протоки вже давно є одним із центральних питань у війні між Сполученими Штатами та Іраном та однією з головних перешкод для досягнення врегулювання шляхом переговорів, спрямованого на припинення ширшого конфлікту на Близькому Сході.

З перших днів війни Тегеран обмежував доступ до водного шляху, що порушувало роботу світових ринків нафти та призводило до різкого зростання цін на цю сировину. У наступні місяці Іран також намагався запровадити мита для суден, що проходять через протоку, цей крок Сполучені Штати назвали неприйнятним.