Угода про відкриття Ормузької протоки може бути досягнута вже 4 серпня – міністр фінансів США

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявляє про наближення угоди з Іраном про відкриття Ормузької протоки, ключового світового судноплавного шляху.

«Ми ведемо переговори з іранцями, і я думаю, є шанс, що ми можемо досягти угоди сьогодні чи завтра про відкриття протоки і рухатися до більш нормалізованої позиції в цьому конфлікті», – заявив міністр фінансів США Скотт Бессент в прямому ефірі CNBC 4 серпня.

Інших деталей він не навів.

Переговори щодо припинення конфлікту між Сполученими Штатами й Іраном останніми тижнями були зосереджені на вільному потоці транспорту через Ормузьку протоку.

Наприкінці минулого тижня президент США Дональд Трамп заявив, що скасував «масовану» атаку на Іран, оскільки угоди про відновлення судноплавства Ормузькою протокою і вихід із глухого кута навколо ядерного потенціалу Тегерана перебувають в процесі розробки, хоча він не надав подробиць.



Війна, яка розпочалася з американсько-ізраїльських авіаударів по Ірану наприкінці лютого, призвела до різкого зростання цін на нафту – зростання, коли атаки посилилися, і падіння, коли знову з’явилася надія на врегулювання шляхом переговорів.

Іран раніше погрожував запровадити збори або мита для суден в Ормузькій протоці, на яку до війни припадала приблизно п’ята частина світового транзиту нафти і газу.

Сполучені Штати й інші країни наполягають на тому, що протока є міжнародним водним шляхом і не перебуває під контролем жодної країни.

Вашингтон відновив морську блокаду Ірану в протоці після зриву перемир’я між США й Іраном, підписаного в червні.

Іран часом також фактично перекривав водний шлях, зокрема шляхом нападів на судна, які, за його словами, не отримали належного схвалення від Тегерана.