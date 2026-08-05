Туреччина й Ірак ведуть переговори про альтернативу Ормузькій протоці для поставок нафти

Міністр енергетики Туреччини Алпарслан Байрактар заявив, що порушення судноплавства через Ормузьку протоку свідчить про те, що світ потребує альтернативних маршрутів транспортування нафти, і що Анкара веде переговори з Іраком щодо розширення нових коридорів експорту енергоносіїв.

В інтерв’ю державному мовнику TRT Байрактар сказав, що Туреччина й Ірак обговорюють будівництво трубопроводу від прикордонного переходу Силопі-Хабур до Басри, що дозволить частині іракської нафти, а також нафти з країн Перської затоки, потрапляти на світові ринки, без повної залежності від Ормузької протоки.

Він зазначив, що на першому етапі через нафтопровід між Іраком і Туреччиною до турецького середземноморського порту Джейхан можна буде транспортувати до 750 тисяч барелів іракської сирої нафти на день.

За словами Байрактара, поточна пропускна здатність маршруту становить 1,5 мільйона барелів на день, і Туреччина запропонувала розширити інфраструктуру і продовжити її до Басри, збільшивши пропускну здатність до 2,5 мільйона барелів на день.

Турецький міністр заявив, що щодня через Ормузьку протоку проходить близько 20 мільйонів барелів нафти, і що постійна напруженість на цьому водному шляху підкреслила необхідність надійних альтернативних маршрутів експорту енергоносіїв.

Він додав, що в майбутньому, окрім іракської сирої нафти, коридор також може бути використаний для експорту нафти з Кувейту й інших країн Перської затоки.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що угода про відновлення руху Ормузькою протокою може бути досягнута «завтра або післязавтра», додавши, що в переговорах досягнуто прогресу.

Заява Трампа пролунала після того, як видання Axios повідомило, посилаючись на джерела, що Сполучені Штати, Іран і Оман близькі до досягнення тимчасової угоди щодо Ормузької протоки, водного шляху, на який до війни США й Ізраїлю проти Ірану припадала приблизно п’ята частина світового транзиту нафти і газу.

Трамп попередив, що якщо Іран відмовиться досягти угоди, країна зазнає «важких ударів».

Війна, яка розпочалася з американсько-ізраїльських авіаударів по Ірану наприкінці лютого, призвела до різкого коливання цін на нафту – зростання, коли атаки посилилися, і падіння, коли знову з’явилася надія на врегулювання шляхом переговорів.

Іран раніше погрожував запровадити збори або мита для суден в Ормузькій протоці.

Сполучені Штати й інші країни наполягають на тому, що протока є міжнародним водним шляхом і не перебуває під контролем жодної країни.

Вашингтон відновив морську блокаду Ірану в протоці після зриву перемир’я між США й Іраном, підписаного в червні.

Іран часом також фактично перекривав водний шлях, зокрема шляхом нападів на судна, які, за його словами, не отримали належного схвалення від Тегерана.