Трамп: угода щодо Ормузької протоки може бути досягнута «завтра або післязавтра»

Президент США Дональд Трамп заявив, що угода про відновлення руху Ормузькою протокою може бути досягнута «завтра або післязавтра», додавши, що в переговорах досягнуто прогресу.

Заява Трампа пролунала після того, як видання Axios повідомило, посилаючись на джерела, що Сполучені Штати, Іран і Оман близькі до досягнення тимчасової угоди щодо Ормузької протоки, водного шляху, на який до війни США й Ізраїлю проти Ірану припадала приблизно п’ята частина світового транзиту нафти і газу. Видання також писало, що оголошення щодо цього планували зробити 5 серпня.

«Вони зателефонували мені і сказали: «Будь ласка, давайте поговоримо». Вони хочуть поговорити», – сказав Трамп, маючи на увазі іранську сторону.

«Вони хочуть укласти угоду. Вони не хочуть, щоб по них били», – додав президент США журналістам перед вильотом з Лос-Анджелеса до Лас-Вегаса на борту Air Force One.

Він також позитивно охарактеризував останній раунд переговорів, сказавши: «У них був дуже хороший день. Переговори були хорошими».

Наприкінці минулого тижня президент США Дональд Трамп заявив, що скасував «масовану» атаку на Іран, оскільки угоди про відновлення судноплавства Ормузькою протокою і вихід із глухого кута навколо ядерного потенціалу Тегерана перебувають в процесі розробки, хоча він не надав подробиць.



Війна, яка розпочалася з американсько-ізраїльських авіаударів по Ірану наприкінці лютого, призвела до різкого зростання цін на нафту – зростання, коли атаки посилилися, і падіння, коли знову з’явилася надія на врегулювання шляхом переговорів.

Іран раніше погрожував запровадити збори або мита для суден в Ормузькій протоці.

Сполучені Штати й інші країни наполягають на тому, що протока є міжнародним водним шляхом і не перебуває під контролем жодної країни.

Вашингтон відновив морську блокаду Ірану в протоці після зриву перемир’я між США й Іраном, підписаного в червні.

Іран часом також фактично перекривав водний шлях, зокрема шляхом нападів на судна, які, за його словами, не отримали належного схвалення від Тегерана.